The Swiss voice in the world since 1935

El huracán Erin rebaja su fuerza a categoría 3 mientras lleva fuertes lluvias al Caribe

Este contenido fue publicado en
3 minutos

(actualiza con nueva posición y alertas)

Washington, 17 ago (EFE).- Erin rebajó su intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora mientras sus bandas exteriores arrojan intensas lluvias sobre Puerto Rico y las islas cercanas, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU..

La tormenta, que este sábado se volvió un «catastrófico» huracán categoría 5 antes de perder fuerza, se encontraba la tarde de este domingo a unos 380 kilómetros (235 millas) al norte noroeste de San Juan y a unos 320 kilómetros (200 millas) al este de la isla Gran Turca.

El ciclón continúa su recorrido en dirección oeste noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora (13 millas por hora), según el boletín más reciente del NHC, que pronostica que Erin volverá a fortalecerse durante las próximas 48 horas y se mantendrá como un sistema peligroso hasta mediados de semana.

Las bandas exteriores de Erin continuarán golpeando con áreas de lluvias intensas a Puerto Rico hasta el lunes, y las islas Turcas y Caicos junto a áreas de las Bahamas hasta el martes, con acumulados que podrían alcanzar entre los tres y seis pulgadas (entre 76 y 152 milímetros) con totales aislados hasta 8 pulgadas (unos 203 milímetros).

Los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamientos de tierra.

Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, este domingo en la mañana se mantenían bajo aviso por tormenta tropical las islas Turcas y Caicos y la zona sureste de las Bahamas.

Se espera que Erin mantenga su movimiento al oeste-noroeste y su velocidad disminuya antes de hacer un giro gradual hacia el norte el lunes y el martes.

Según la trayectoria pronosticada por NHC, está previsto que el núcleo de Erin pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas la noche del domingo y el lunes.

El oleaje generado por Erin continuará afectando partes de las Islas Vírgenes, Puerto Rico, la Española y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días.

También se espera que estas grandes olas se extiendan a las Bahamas, Bermudas, la costa este de Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá a principios y mediados de la semana.

«Estas condiciones oceánicas agitadas probablemente causarán olas y corrientes de resaca potencialmente mortales», advierte el NHC.

La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. EFE

ygg/vh/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR