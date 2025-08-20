The Swiss voice in the world since 1935

El incendio que saltó de Galicia a Portugal se reactiva y afecta zona industrial de Chaves

Lisboa, 20 ago (EFE).- El fuego que saltó de la provincia gallega de Ourense a Portugal el pasado lunes se reactivó en la tarde de este miércoles y está afectando a la zona industrial de Chaves, indicó a EFE Paulo Santos, oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

«Es una situación compleja, con mucho viento en el lugar», agregó Santos, quien detalló que hay más de 430 bomberos luchando contra las llamas, acompañados por 135 vehículos terrestres y seis medios aéreos.

El fuego llegó el lunes a la aldea de Vilar de Perdizes, donde los equipos de bomberos lograron controlarlo, pero se ha extendido por el territorio alcanzando a Chaves, ubicado en el distrito de Vila Real, por donde ahora avanza «con gran intensidad».

Según el oficial de la Protección Civil lusa, las llamas han estado saltando de España a Portugal, y viceversa.

De acuerdo con datos de la web de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), este miércoles hay 47 incendios rurales en Portugal, que han requerido movilizar a unos 4.000 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 34 medios aéreos. EFE

