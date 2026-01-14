El internacional panameño Edward Cedeño sale de Las Palmas cedido al Albacete

Las Palmas de Gran Canaria (España), 14 ene (EFE).- El centrocampista panameño de la Unión Deportiva Las Palmas Edward Cedeño jugará cedido hasta final de temporada en el Albacete Balompié, también de la segunda división española, según ha informado este miércoles el club grancanario.

Cedeño, de 22 años e internacional absoluto con su país, llegó el pasado verano al conjunto amarillo procedente del Potros del Este, en una operación de traspaso valorada en medio millón de euros.

Con anterioridad jugó a préstamo durante la temporada 2024-2025 en la SD Tarazona, de la Primera Federación española, equipo con el que participó en 28 partidos, en los que anotó un gol y dio cuatro asistencias.

Sin embargo, el futbolista panameño solo ha disputado siete partidos en LaLiga Hypermotion (Segunda División) con la UD Las Palmas, frente al Andorra, Córdoba, Málaga, Leganés, Almería, Racing de Santander y Ceuta, y solo en uno de ellos fue titular, con un total de 95 minutos.

Se trata de la segunda salida del equipo amarillo en este mercado de enero, tras la marcha del atacante tinerfeño Adam Arvelo al Unionistas de Salamanca CF, de Primera Federación, también en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio. EFE

