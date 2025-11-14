El italiano Damiano David deslumbra en Bogotá con su debut en solitario

Bogotá, 13 nov (EFE).- Damiano David debutó este jueves en solitario ante el público colombiano con ‘Funny Little Fears’, un show de pop intenso y confesional que hizo vibrar el Royal Center de Bogotá y confirmó el giro definitivo del vocalista de Maneskin hacia un sonido más íntimo y melódico.

David, de 26 años y nacido en Roma, se dio a conocer como vocalista de Maneskin, la banda de rock que ganó el Festival de San Remo en 2021 y después Eurovisión con su tema ‘Zitti e Buoni’.

El todavía líder del grupo colgó el cartel de ‘sold out’ en el Royal Center de Bogotá, en un show de hora y media que comenzó con los más de 4.000 asistentes estallando al escuchar las primeras notas de ‘Born with a broken heart’, una de sus canciones más famosas con la que marcó su aparición en escena.

«Estoy muy feliz de estar en Bogotá», dijo en el primero de los tres actos en los que estuvo dividido el concierto, que hace parte de una gira mundial compuesta por 34 presentaciones que ya hizo en Sao Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires, y que continuará en Ciudad de México.

Vestido con una camisa brillante sin mangas —que le duró apenas cuatro canciones—, interpretó más de 15 temas en un recital en el que no faltaron algunos de sus éxitos, como ‘The first time’, ‘Mysterious girl’ o ‘Voices’, con la que ondeó una bandera colombiana.

La estética colombiana no abandonó el escenario, pues el italiano recibió del público una camiseta de la selección y un sombrero ‘vueltiao’, una prenda típica de la costa caribeña colombiana.

Las revoluciones bajaron en el segundo acto con ‘Perfect Life’, que introdujo con uno de los momentos más emotivos de la noche: «Tras 10 años de rock junto a la banda, algo se rompió en mí. Tomé una pausa y salió este tema, que habla de alguien que vive el sueño de otra persona».

El italiano sorprendió además con dos versiones que hicieron vibrar a la sala: ‘Locked out of heaven’, de Bruno Mars, y ‘Nothing Breaks Like a Heart’, de Mark Ronson y Miley Cyrus, y una de las grandes sorpresas llegó con su interpretación en español de ‘La tortura’, de Shakira.

En el tercer y último acto volvió al escenario con un traje blanco para presentar sus temas más románticos. Con un castellano mezclado con inglés animó al público a acompañarlo en ‘Zombie Lady’, ‘Tango’ y ‘Angel’, durante la cual apareció en un palco su pareja, la actriz estadounidense Dove Cameron, recibida con una ovación.

Con 9,2 millones de oyentes mensuales en Spotify, Damiano David presenta así su disco debut en solitario, publicado en mayo, con el que deja —al menos por ahora— sus raíces rockeras para abrir paso a melodías pegadizas y letras emocionales que lo consolidan como cantante de pop. EFE

