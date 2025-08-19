The Swiss voice in the world since 1935

El jefe de la Fuerza Aérea de EEUU abandona por sorpresa su cargo a mitad de mandato

Washington, 19 ago (EFE).- El Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, David Allvin, ha dicho que abandonará el puesto en noviembre, un anuncio que ha resultado sorpresivo al restarle aún la mitad de su mandato y que implica la quinta salida de un militar de algo rango tras la llegada al poder del presidente Donald Trump.

Allvin, al que le restan dos años en el puesto, realizó el anuncio en un comunicado publicado el lunes en el que no especificó el motivo de su partida, aunque medios estadounidenses como The Washington Post consideran que responde a una decisión de la Administración Trump.

Según este diario, que citó a fuentes anónimas cercanas al asunto, a Allvin se le informó la semana pasada que se le pediría que se retirara porque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quiere una dirección diferente al frente de las Fuerzas Aéreas.

En todo caso, Allvin aseguró en el comunicado que aunque planea retirarse en noviembre seguirá en el puesto de manera interina hasta que se le designe un reemplazo.

La aparente destitución ha sorprendido a su vez teniendo en cuenta que Allvin se había mostrado muy favorable a las reformas impulsadas por el propio Hegseth para la inversión en materia de armamento y activos con el objetivo de modernizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses, así como a los recortes de personal en el Pentágono.

Allvin es el quinto líder militar estadounidense que dimite desde la llegada Donald Trump en enero.

Ese mismo mes el Gobierno Trump ordenó el despido de la comandante de la Guardia Costera, Linda Fagan, y en febrero se despidió al C.Q. Brown como jefe del Estado Mayor Conjunto, además de a la jefa de Operaciones Navales, Lisa Franchetti.

En abril, se destituyó también al jefe del Comando Cibernético, Timothy Haugh. EFE

