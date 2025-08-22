El jefe del Comando Sur de EEUU retrasa viaje a Paraguay tras chequeo rutinario a su avión

Asunción, 22 ago (EFE).- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, retrasó su viaje a Paraguay por una recomendación de seguridad de la tripulación de su avión, que fue sometido a una inspección rutinaria previa a su partida este jueves desde territorio argentino, informaron fuentes diplomáticas en Asunción.

«Tras una inspección rutinaria previa al vuelo realizada ayer y siguiendo el consejo de su tripulación, el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, se vio obligado a retrasar su llegada a Paraguay por motivos de seguridad», indicó la Embajada de Washington en Asunción en un comunicado.

El comandante estadounidense y su equipo se encuentran «trabajando diligentemente para poder viajar a Paraguay mañana, sábado», donde el jefe militar tiene previsto reunirse con el presidente del país, Santiago Peña, y con altos funcionarios del sector de defensa, agregó la nota.

En todo caso, la legación diplomática destacó que «este cambio no afectará» la «cooperación y diálogo bilateral», tanto «en curso como programado, en materia de defensa» con Paraguay, al que describió como un «socio de seguridad valioso y respetado desde hace mucho tiempo» por Estados Unidos.

Holsey tenía previsto llegar a Paraguay este jueves, procedente de Argentina, para abordar con las autoridades locales la colaboración en materia de seguridad contra el crimen transnacional organizado, informó el miércoles el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.

Una misión de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de la Casa Blanca encabezada por el director superior para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Michael Jensen; el subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, Robert Ditlevson; y el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Joseph Humire, fue recibida el jueves en el país, procedente de Argentina.

Peña señaló en X que mantuvo una reunión la noche del jueves con los funcionarios estadounidenses.EFE

