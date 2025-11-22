El Juárez de Estupiñán enfrenta al Pachuca de Quiñones, en duelo crucial entre colombianos

Ciudad Juárez (México), 22 nov (EFE).- El Juárez del colombiano Óscar Estupiñán recibirá mañana al Pachuca de su compatriota Luis Quiñones, en un duelo que decidirá el último clasificado a los cuartos de finales del Apertura del fútbol mexicano.

Dirigido por el uruguayo Martín Varini, los Bravos saldrán a sacar provecho de su condición de locales, apoyados en el buen momento de forma de Estupiñán, cabeza de la legión de colombianos en el torneo, con ocho goles.

Será un partido de muchas expectativas, en el que el Juárez no podrá contar con el defensa Alejandro Mayorga, expulsado a mitad de semana ante el Tijuana, pero los Tuzos no tendrán al delantero ecuatoriano Enner Valencia, lesionado.

Varini tratará de mantener el orden atrás y a partir de ahí asediar a su rival, cuyo ataque estará comandado por Quiñones y por el venezolano Jhonder Cádiz, sustituto del mundialista Valencia.

En el Apertura se clasifican directo a cuartos los seis mejores equipos de la fase regular, en tanto los ocupantes de los lugares del séptimo al décimo juegan por los dos boletos vacantes. El séptimo enfrenta al octavo, el ganador se clasifica, y el perdedor va ante el mejor entre el noveno y el décimo.

El pasado jueves Tijuana derrotó a Juárez y firmó su pase a la etapa de los ocho mejores y Pachuca eliminó a los Pumas UNAM.

Juárez perdió fuelle en sus últimas presentaciones. En la última jornada perdió en casa ante el humilde Querétaro y ahora deberá recuperar el respeto en su casa o quedará eliminado.

Los Tuzos estrenaron el jueves al entrenador argentino Esteban Solari y dejaron una buena impresión, al derrotar por 3-1 a los Pumas. Ahora deberán hacerlo todo bien para mantenerse con vida en el campeonato.

En la fase regular, el Juárez anotó seis goles más que Pachuca, con una defensa más segura, que aceptó siete anotaciones menos.

El pasado 18 de octubre Pachuca empató 2-2 en casa del Juárez.

El ganador enfrentará al líder Toluca en los cuartos de finales, que se completarán con los duelos Tigres UANL-Tijuana, Cruz Azul-Guadalajara y América-Monterrey.EFE

