The Swiss voice in the world since 1935

El juicio al magnate hongkonés Jimmy Lai, crítico con Pekín, encara su recta final

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 18 ago (EFE).- La Fiscalía comenzó este lunes a presentar sus conclusiones en el juicio contra el magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai, acusado de connivencia con fuerzas extranjeras y sedición, en un proceso que podría acarrearle cadena perpetua y que ha sido criticado por oenegés de derechos humanos y gobiernos extranjeros.

Según el diario oficialista hongkonés Wen Wei Po, la Fiscalía comenzó la jornada con un resumen de su escrito de conclusiones, de 860 páginas, y adelantó que su alegato oral se prolongará durante dos días.

Lai, de 77 años, fundador del ya cerrado rotativo Apple Daily y crítico con Pekín, enfrenta un cargo de «conspiración para publicar material sedicioso» y dos de «conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras o externas para poner en peligro la seguridad nacional».

La sesión de hoy debía haberse celebrado el pasado jueves, pero se pospuso por fuertes lluvias hasta el pasado viernes, cuando se volvió a suspender por problemas médicos del acusado.

La acusación sostiene que el empresario mantuvo su actividad incluso antes y después de la imposición por parte de Pekín de la Ley de Seguridad Nacional tras las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la excolonia británica en 2019.

El caso se centra en artículos publicados por Apple Daily que respaldaban las protestas y criticaban a las autoridades de Pekín, que según la acusación formaban parte de una estrategia para promover sanciones internacionales contra la ciudad y el Gobierno central.

El fundador del rotativo, que se ha declarado no culpable, cumple otra condena de cinco años y nueve meses por fraude en un caso distinto y permanece en prisión desde 2020.

El caso ha suscitado la condena de organizaciones de prensa y gobiernos extranjeros, que alertan del deterioro de la libertad de expresión en la ciudad, mientras Pekín ha tildado a Lai de «agente y peón de fuerzas antichinas».

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que haría «todo lo que pueda» para liberar al exeditor y agregó que la liberación de Lai forma parte de las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. EFE

aa/gbm/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR