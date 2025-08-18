El juicio al magnate hongkonés Jimmy Lai, crítico con Pekín, encara su recta final

2 minutos

Pekín, 18 ago (EFE).- La Fiscalía comenzó este lunes a presentar sus conclusiones en el juicio contra el magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai, acusado de connivencia con fuerzas extranjeras y sedición, en un proceso que podría acarrearle cadena perpetua y que ha sido criticado por oenegés de derechos humanos y gobiernos extranjeros.

Según el diario oficialista hongkonés Wen Wei Po, la Fiscalía comenzó la jornada con un resumen de su escrito de conclusiones, de 860 páginas, y adelantó que su alegato oral se prolongará durante dos días.

Lai, de 77 años, fundador del ya cerrado rotativo Apple Daily y crítico con Pekín, enfrenta un cargo de «conspiración para publicar material sedicioso» y dos de «conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras o externas para poner en peligro la seguridad nacional».

La sesión de hoy debía haberse celebrado el pasado jueves, pero se pospuso por fuertes lluvias hasta el pasado viernes, cuando se volvió a suspender por problemas médicos del acusado.

La acusación sostiene que el empresario mantuvo su actividad incluso antes y después de la imposición por parte de Pekín de la Ley de Seguridad Nacional tras las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la excolonia británica en 2019.

El caso se centra en artículos publicados por Apple Daily que respaldaban las protestas y criticaban a las autoridades de Pekín, que según la acusación formaban parte de una estrategia para promover sanciones internacionales contra la ciudad y el Gobierno central.

El fundador del rotativo, que se ha declarado no culpable, cumple otra condena de cinco años y nueve meses por fraude en un caso distinto y permanece en prisión desde 2020.

El caso ha suscitado la condena de organizaciones de prensa y gobiernos extranjeros, que alertan del deterioro de la libertad de expresión en la ciudad, mientras Pekín ha tildado a Lai de «agente y peón de fuerzas antichinas».

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que haría «todo lo que pueda» para liberar al exeditor y agregó que la liberación de Lai forma parte de las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. EFE

aa/gbm/jac