El juicio contra Russell Brand por supuestos delitos sexuales se retrasa hasta octubre

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Londres, 30 mar (EFE).- El juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand, de 50 años, por supuestos delitos sexuales ha sido retrasado hasta el próximo 12 de octubre, según dispuso este lunes el Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres.

Sobre el actor pesan tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, cometidos contra seis mujeres entre 1999 y 2009, delitos que él niega en todos los casos.

Brand no estuvo presente en la vista judicial de este lunes en el tribunal londinense, donde estuvo representado por su abogado, Ian Winter.

Debido a que dos de los siete cargos – uno de violación y otro de agresión sexual- fueron presentados el pasado enero, el tribunal decidió retrasar el juicio de junio a octubre, a fin de contar con más tiempo para llevar a cabo el proceso legal. Los otros cinco cargos fueron presentados el año pasado.

Se espera que juicio contra el actor dure dos meses, frente a las cinco semanas reservadas si se hubiera iniciado en junio.

El comediante ya había comparecido dos veces ante el tribunal para declararse inocente de todas las acusaciones.

El tribunal también estableció este lunes una vista preliminar sobre el caso para los días 16 y 17 de junio.

Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los pasados años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas relacionados con el Gran Hermano.

El acusado reside en Estados Unidos y ha obtenido la libertad bajo fianza durante el actual proceso penal. EFE

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