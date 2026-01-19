El Kremlin dice que Putin fue invitado al «Consejo de Paz» para Gaza de Trump

afp_tickers

El presidente ruso Vladimir Putin ha sido invitado a unirse al llamado «Consejo de Paz» de Donald Trump, que debe supervisar la gobernanza y la reconstrucción de la Franja de Gaza, anunció el Kremlin este lunes.

«El presidente Putin también recibió la invitación para unirse a ese Consejo de Paz», dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Según añadió, Rusia está tratando de «aclarar todos los matices» de esa oferta con Washington.

Varios dirigentes extranjeros han recibido invitaciones para unirse a esta nueva entidad, cuya presidencia debe asumir Trump.

La Casa Blanca anunció que, en virtud del plan apoyado por Washington para poner fin a la guerra en Gaza, se creará un Consejo de Paz presidido por Trump.

Los primeros nombres ya han sido revelados por la presidencia estadounidense, y otras personalidades han confirmado haber recibido invitaciones.

