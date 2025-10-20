The Swiss voice in the world since 1935

El Kremlin niega un cambio en la postura rusa de cara a la cumbre con Trump en Budapest

Moscú, 20 oct (EFE).- El Kremlin negó hoy un cambio en la postura de Rusia sobre el cese de los combates y las concesiones territoriales en Ucrania de cara a la próxima cumbre en Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump.

«La postura consecuente de la Federación Rusa no ha cambiado», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

