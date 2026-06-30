El Kremlin no descarta importar combustible ante la crisis de falta de suministros

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Moscú, 30 jun (EFE).- El Kremlin admitió este martes que no descarta importar hidrocarburos ante la escasez de gasolina y diésel a lo largo de todo el país provocado por los sistemáticos ataques ucranianos contra refinerías rusas, aunque sigue negando un déficit de combustible.

«Si se alcanzan acuerdos (sobre suministros de combustible a Rusia) a precios razonables, esto sucederá», respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Sin embargo, las autoridades rusas siguen sin admitir que se trata de una crisis por la falta de abastecimiento de combustible, provocada por los constantes ataques ucranianos contra la industria petrolera y la infraestructura logística del país, y aseguran que la situación se debe a un brusco aumento de la demanda.

Esta medida «sería un paso más hacia la estabilización del mercado, que tiene como objetivo reducir el aumento repentino de la demanda», explicó Peskov.

El portavoz recordó que el domingo el presidente ruso, Vladímir Putin, celebró una reunión para tratar este problema que asola a más de 80 regiones del país, donde las gasolineras impusieron restricciones de servicio para los clientes.

«Se está debatiendo un conjunto de medidas para estabilizar el mercado de combustibles», añadió.

Hoy, el diario Kommersant, adelantó que el gobierno ruso plantea rebajar la calidad permitida de gasolina y gasóleo a niveles de normativa Euro-2, después de ya haberla rebajado a niveles Euro-3 el año pasado, lo que pone en riesgo el correcto funcionamiento de vehículos no adaptados a combustibles de baja calidad, además de perjuicios medioambientales.

El mismo medio ruso informó ayer que debido a la crisis, el coste del transporte de mercancías por carretera se encareció alrededor de un 10 %.

El viernes, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, culpó de la situación al aumento en las últimas semanas de entre un 20 % y 30 % de la demanda de gasolina y gasóleo, negando nuevamente la falta de combustible en el país, uno de los principales exportadores de crudo a nivel mundial. EFE

mos/rml