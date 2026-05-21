El Kremlin presiona a los medios oficiales para que dejen de informar sobre prohibiciones

3 minutos

Moscú, 21 may (EFE).- El Kremlin ha comenzado a presionar a los medios oficiales para que dejen de informar sobre las numerosas prohibiciones introducidas en los últimos meses por las autoridades con el apoyo del partido oficialista, Rusia Unida, que no deja de caer en las encuestas de opinión.

Según informa hoy el portal Meduza, la Administración presidencial ha pedido a los medios que utilicen lo menos posible la palabra «prohibición» en sus artículos, debido al descontento masivo que, principalmente, causan entre los rusos los cortes de internet.

El mensaje es «escribir menos sobre estos temas: prohibiciones, restricciones y multas», según informaron a Meduza dos periodistas que trabajan en medios oficiales.

La circular recibida por los periodistas también llama a evitar la palabra prohibición en los titulares con la única excepción de cuando se levanta alguna medida restrictiva, algo que no ha ocurrido hasta ahora.

Si los cortes de internet aún continúan en muchas regiones del país -en San Petersburgo se quejan de cortes desde hace tres días-, las autoridades han prohibido también en los últimos días grabar las consecuencias de los ataques con drones, lo que ha sido ignorado por muchos rusos.

Uno de los periodistas admitía las dificultades que representa informar sobre nuevas prohibiciones sin mencionar esa palabra, sugiriendo sólo que aumentan las multas.

Por ejemplo, una administración regional «introduce una prohibición y tiene que informar sobre ello a la gente», está dispuesta a pagar al medio por ello, «pero ocurre que nosotros no podemos informar», señaló.

Algunos medios ya han comenzado a implementar las instrucciones del Kremlin e informan desde hace días sobre «restricciones, multas y limitaciones».

El objetivo de la Administración presidencial es reducir la caída en los sondeos de opinión del partido del Kremlin, Rusia Unida -cuya intención de voto ronda el 30 %-, con vistas a las elecciones legislativas de septiembre.

El presidente ruso, Vladímir Putin, que tiene el índice más bajo de popularidad de toda la guerra, fue el primero en dar la señal de alarma y llamar a diputados y senadores a no centrarse sólo en prohibir, lo que consideró «contraproducente».

Esta semana el jefe del consejo general de Rusia Unida, Vladímir Yakushev, también llamó a sus diputados a no caer en «la histeria censora», aunque la mayoría de rusos relaciona a la formación oficialista con las prohibiciones.

Todos los partidos políticos, menos Rusia Unida, se opusieron a los cortes de internet y a la ralentización de las redes sociales, al igual que la patronal, los jóvenes y los blogueros militares.EFE

mos/jgb