El Kremlin se felicita por la llegada de un petrolero ruso a Cuba

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El Kremlin celebró el lunes la llegada a Cuba de un petrolero ruso sometido a sanciones, a pesar del bloqueo impuesto por Washington al suministro de combustible de la isla comunista aliada de Moscú.

Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero remontaba el lunes por la mañana la costa cubana en dirección a Matanzas, pero no estaba claro por el momento si había atracado en algún puerto.

«Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado», declaró en su rueda de prensa diaria Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, a propósito del buque Anatoly Kolodkin, cargado con 730.000 barriles de crudo.

Rusia es un estrecho aliado de La Habana y ha criticado a Washington por bloquear los suministros de combustible a la isla.

«Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos», declaró Peskov.

– Primer cargamento petrolero –

Este cargamento de petróleo sería el primero que llega a La Habana desde principios de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al líder venezolano y aliado de Cuba, Nicolás Maduro.

Su caída privó a Cuba de su principal proveedor de petróleo y desencadenó una crisis energética en la isla, que ha disparado los precios del combustible y ha provocado apagones diarios.

Después de haber impedido la llegada de crudo venezolano -pero también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles-, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no tenía «ningún problema» con que Rusia enviara petróleo a la isla.

«Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar», dijo Trump a periodistas cuando regresaba a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

«Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan», agregó el mandatario estadounidense.

– Cortes diarios –

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina.

Advirtió este mes que «cualquier agresor externo se encontrará con una resistencia irrompible».

Los precios de los combustibles se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y varias aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba.

El país sufrió siete apagones a nivel nacional desde principios de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado inusuales protestas.

En la última semana, un convoy de ayuda humanitaria llevó a Cuba, por aire y por mar, más de 50 toneladas de medicinas, alimentos, paneles solares y otros bienes, y el sábado dos veleros hicieron las últimas entregas desde México.

El Anatoly Kolodkin, sometido a sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo.

Fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del canal de la Mancha; sin embargo, las dos embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico, informó la Marina Real británica.

Otro buque que, según se informó, transportaba diésel ruso a Cuba —el Sea Horse, con bandera de Hong Kong— llegó en su lugar a Venezuela la semana pasada.

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