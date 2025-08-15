El líder Coquimbo es espectador de una fecha de liga con un clásico y un duelo de colistas

3 minutos

Santiago de Chile, 15 ago (EFE).- Coquimbo Unido enfrenta a Everton en la fecha 20 de la liga chilena con la certeza de seguir líder por su ventaja de seis unidades sobre Universidad de Chile que con 38 puntos tiene la presión de jugar ante Audax con 34, en una jornada intensa con un clásico entre Colo Colo y Universidad Católica y el duelo, este viernes, entre los colistas Iquique y Unión Española.

Los Piratas se afianzaron en la cima de la tabla tras pasar una gran prueba el pasado fin de semana con su triunfo de visita ante el sexto Cobresal, y este domingo reciben al duodécimo, Everton, que con 19 puntos está lejos de pelear objetivos.

La presión está sobre la U que jugará en casa, ante el cuarto Audax Italiano con la necesidad de no alejarse de los aurinegros en su afán de pelear el título.

El partido encuentra a los azules en medio de la pelea por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que ganaron el pasado miércoles por 1-0 ante el argentino Independiente al que visitarán la próxima semana.

Los itálicos, que llegaron a pelear la cima, están urgidos de ganar tras cuatro fechas y afrontan un duelo en el que su delantero Eduardo Vargas se reencuentra con su antiguo club, con el que estuvo cerca de firmar hace un mes para su regreso al fútbol chileno.

El clásico 188 entre Colo Colo y Universidad Católica de este sábado ganó relevancia, aunque ambos estén en un mal momento deportivo, pues los encuentra en igualdad de puntos con 27, en plena lucha por un cupo a copas internacionales.

Los albos están séptimos, última plaza que otorga un boleto a la Sudamericana, y vienen de ceder ante Everton que les marcó un penal de último minuto, para dejarlos con su tercer empate consecutivo.

Los cruzados se ubican octavos con un partido menos debido a la re-programación del choque ante Ñublense por falta de estadio, mientras que su anterior duelo había sido un empate ante Deportes Iquique.

Para el ‘Cacique’ el encuentro que jugará de local en el Monumental es una revancha, luego de haber perdido ante La Franja en la primera vuelta por 2-0.

El colista Iquique hundido en el decimosexto lugar tiene una visita clave por la permanencia en Primera al también sotanero Unión Española, que tiene solo tres puntos más con 13 unidades.

El partido tendrá el encuentro de los celestes con su anterior entrenador Miguel Ramírez, que fue cesanteado en el inicio de la crisis deportiva de esta temporada y que ahora intenta salvar a los hispanos.

En el resto de la fecha, Palestino –tercero con 35 puntos– vista al décimo Ñublense que suma 23 enteros, mientras que Cobresal, sexto con 29, jugará a domicilio con el quinto O’Higgins que tiene ventaja por solo dos puntos.

Huachipato en el noveno puesto, a dos unidades de albos y cruzados, recibe al decimocuarto Deportes Limache y el undécimo Unión La Calera será local ante La Serena que está decimotercera. EFE

mjr/arh