El líder de la junta birmana viajará a China para cumbre de seguridad con Rusia y aliados

2 minutos

Bangkok, 18 ago (EFE).- El jefe de la junta militar de Birmania (Myanmar), Min Aung Hlaing, asistirá a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), que se celebra en China entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, para abordar temas de seguridad y economía con Rusia y otros países del grupo.

Según publica este lunes el medio independiente The Irrawaddy, el líder militar hará este viaje a la ciudad de Tianjin casi cuatro meses después de sostener en Rusia su primer encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, desde el golpe de 2021 que acabó con la democracia en Birmania, lo que agravó el conflicto armado interno.

Este viaje no ha sido confirmado por la junta militar, que este lunes anunció que el 28 de diciembre arrancarán las controvertidas elecciones generales, un proceso que cuenta con el apoyo de China y en el que no participarán los principales líderes políticos depuestos en la asonada por estar presos o exiliados.

Según The Irrawaddy, Min Aung Hlaing viajará después a Pekín para el Desfile del Día de la Victoria en la capital china, que China celebrará a lo grande el 3 de septiembre, en conmemoración del 80 aniversario de su triunfo sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial.

El militar de 69 años, contra quien pende una petición de arresto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por la persecución de la minoría rohinyá, hace pocos viajes al exterior, pero este año ha visitado Tailandia, Bielorrusia y Rusia en el marco de foros políticos.

La OCS, conocida como la «OTAN asiática» está conformada por 10 estados miembros (Bielorrusia, India, Irán, Rusia, Kazajistán, China, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán) y tiene 14 socios de diálogo, entre ellos Birmania. EFE

