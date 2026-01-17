El líder de la junta militar en Guinea-Conakri es investido como nuevo presidente del país

Nairobi, 17 ene (EFE).- El general Mamadi Doumbouya, líder de la junta militar que tomó el poder en Guinea-Conakri en el golpe de Estado de 2021, tomó posesión como nuevo presidente del país en una solemne ceremonia este sábado, tras ganar las elecciones del pasado 28 de diciembre con una amplia mayoría.

En una ceremonia ante cientos de personas reunidas en el Estadio General Lansana Conté, en la capital del país, Conakri, Doumbouya prometió «ejercer con lealtad y dignidad» las funciones que se le han conferido y no recurrir nunca a sus poderes «para fines personales, así como «preservar en todo lugar y en todas las circunstancias la paz, la cohesión social y la unidad nacional».

El mandatario, de 41 años, entró en el estadio vestido con un ‘boubou’ (tradicional túnica africana) de impecable blanco, en un vehículo de color verde caqui y flanqueado por varios agentes de seguridad en motocicletas.

La ceremonia contó con la asistencia de varios jefes de Estado africanos, incluyendo a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame; Senegal, Bassirou Diomaye Faye; Mali, Assimi Goita; Gambia, Adama Barrow; Gabón, Brice Oligui Nguema; Sierra Leona, Julius Maada Bio; Liberia, Joseph Boakai; y Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani.

El Tribunal Supremo de Guinea-Conakri ratificó el pasado día 4 los resultados de las elecciones anunciados la semana anterior por la Dirección General de Elecciones (DGE), de acuerdo a los cuales Doumbouya obtuvo un arrollador 86,72 % de los votos.

Estos comicios buscaban culminar la transición en el país, que ha estado sumido en una prolongada crisis democrática, y el retorno al orden constitucional, pero se vieron marcados por la exclusión de importantes dirigentes opositores y el llamamiento al boicot por parte de la oposición.

Unos 6,8 millones de electores -de una población de algo más de 14,5 millones- estaban llamados a las urnas para elegir al jefe del Estado, en unos comicios marcados por la represión de la disidencia.

Las elecciones tuvieron lugar un día después de que las fuerzas de seguridad neutralizaran a un grupo armado en Conakri, con «intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional», según informaron las autoridades.

Doumbouya era el máximo favorito frente a los otros ocho candidatos, la mayoría con escaso peso político y sin crítica real a la junta militar, tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes que no lograron cumplir los requisitos administrativos o fueron descartados durante la revisión de sus expedientes.

El voto se produjo tras la aprobación en un referéndum el pasado septiembre de una nueva Constitución para este país de África occidental, que posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (mineral clave para producir aluminio), si bien gran parte de su población vive en la pobreza. EFE

