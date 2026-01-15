El líder hutí acusa a Estados Unidos e Israel de alimentar los disturbios en Irán

Saná, 15 ene (EFE).- El líder hutí del Yemen, Abdelmalek al Huti, acusó este jueves a Estados Unidos e Israel de orquestar la violencia en Irán a través de «bandas criminales», al tiempo que advirtió de que su grupo no dudará en atacar militarmente cualquier presencia israelí en Somalilandia.

En un discurso televisado, Al Huti afirmó que «bandas criminales» respaldadas por Washington y Tel Aviv eran responsables de la violencia durante las actuales protestas ciudadanas en Irán.

El líder insurgente afirmó que los disturbios equivalen a un «ataque estadounidense-israelí» con grupos armados que mataron a civiles y personal de seguridad y quemaron mezquitas.

Dijo que Estados Unidos «crea crisis y luego las explota», citando las sanciones a Irán y lo que describió como esfuerzos para fomentar el malestar para obtener el control del país, un objetivo que aseguró había fracasado.

Estas declaraciones se enmarcan en los actuales disturbios que sacuden Irán desde hace semanas, en los que entre 2.500 y 3.400 personas han muerto en actos de violencia y en los que se han producido más de 10.000 arrestos, según estimaciones de grupos de derechos humanos.

En su alocución, Al Huti también dijo que su movimiento respaldado por Irán no dudaría en llevar a cabo ataques militares si Israel establece bases o cualquier otra posición fija en Somalilandia, la región separatista somalí que recientemente reconoció Israel.

Al Huti dijo que estaban intensificando la vigilancia y actuarían contra lo que describió como una amenaza israelí al Yemen, el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandab, una ruta marítima vital que une el mar Rojo con el golfo de Adén.

«Cualquier presencia sionista fija que podamos atacar militarmente, no dudaremos en atacarla», dijo, acusando a Israel de buscar el control de las rutas marítimas y de intentar fragmentar la región.

Sus comentarios se produjeron tras una visita del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, a Hargeisa, la capital de Somalilandia.

Más de 20 países árabes, islámicos y africanos, respaldados por la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), condenaron el viaje como una violación de la soberanía y la integridad territorial de Somalia.

La Liga Árabe dijo que la visita equivalía a un “intento ilegítimo” de promover el reconocimiento internacional de Somalilandia, que declaró su independencia de Somalia en 1991 pero no es reconocida por las Naciones Unidas.

Los líderes regionales también han advertido de que el compromiso de Israel con Somalilandia corre el riesgo de alentar movimientos secesionistas en otras partes del Cuerno de África, socavando potencialmente la estabilidad regional e internacional.

Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital, Saná, han enmarcado repetidamente sus acciones regionales como parte de una confrontación más amplia con Israel y sus aliados, particularmente desde el estallido de la guerra de Gaza. EFE

ja/rsm/psh