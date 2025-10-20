El Louvre se va a quedar cerrado este lunes tras el robo de las joyas

París, 20 oct (EFE).- El Museo del Louvre va a permanecer finalmente cerrado al público este lunes después del espectacular robo de joyas de la colección de la corona francesa que sufrió el domingo por la mañana.

La decisión del cierre, confirmada a EFE por una portavoz del museo, se ha tomado en el último momento, después de que los visitantes hayan podido acceder desde la entrada de la pirámide a las 9.00 de la mañana, la hora habitual de apertura.

La dirección no ha ofrecido en un primer momento una razón para justificar esa decisión. EFE

