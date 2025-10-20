El Louvre se va a quedar cerrado este lunes tras el robo de las joyas

París, 20 oct (EFE).- El Museo del Louvre va a permanecer finalmente cerrado al público este lunes después del espectacular robo de joyas de la colección de la corona francesa que sufrió el domingo por la mañana.

La decisión del cierre, confirmada a EFE por una portavoz del museo, se ha tomado en el último momento, después de que los visitantes hayan podido acceder desde la entrada de la pirámide a las 9.00 de la mañana, la hora habitual de apertura.

La dirección no ha ofrecido en un primer momento una razón precisa para justificar esa decisión, más allá de alegar motivos «excepcionales».

Muchos turistas estuvieron haciendo colas a primera hora de la mañana, desde antes de las 9.00 de la mañana en la entrada de la pirámide y vieron sus esperanzas truncadas cuando una hora después.

Esta mañana está convocada una reunión sobre la seguridad del Louvre en torno al ministro francés del Interior, Laurent Núñez, en la que también participa la titular de Cultura, Rachida Dati, que en declaraciones al canal CNews ha lamentado que «siempre se ha subestimado la seguridad del patrimonio, es una realidad».

Dati se ha quejado de las críticas que han empezado a surgir sobre las condiciones de protección que había en el museo y ha replicado que «siempre se ha escondido el polvo debajo de la alfombra».

El senador comunista Ian Brossat, le echó en cara su responsabilidad como ministra, teniendo en cuenta que en junio hubo una huelga de empleados del museo para alertar sobre las carencias de la plantilla, en particular la dedicada a la seguridad, que se ha reducido en 200 personas en cinco años.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que fue durante cuatro años titular del departamento de Interior, ha dicho que «lo que está claro es que hemos fallado porque se pudo poner un montacargas en pleno París y que subieran unas personas para coger unas joyas de un valor incalculable».

El comando de cuatro ladrones llegó el domingo a las 9.30 de la mañana al flanco sur del Louvre con dos motos y un camión equipado con un montacargas con el que dos de ellos subieron a la galería de Apolo en el primer piso y, después de hacer un boquete en una ventana con un disco de corte, penetraron en el interior y se dirigieron a dos vitrinas de exposición.

Reventaron las vitrinas, sustrajeron nueve joyas y se fueron por donde habían llegado. En su huida, perdieron una parte del botín (la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que resultó dañada) y desaparecieron en las motos sólo siete minutos después del inicio de la operación.Los cuatro están en busca y captura. EFE

