El músico Vargas es el segundo dominicano en recibir el Berklee Alumni Achievement Award

Santo Domingo, 9 ene (EFE).- El guitarrista y educador Javier Vargas, profesor del Conservatorio Nacional de Música, se convirtió en el segundo dominicano en recibir el Berklee Alumni Achievement Award, otorgado por el Berklee College of Music, informó este viernes la oficina en Santo Domingo de esta institución.

El cantautor Juan Luis Guerra había sido el único en recibirlo, recordó la escuela de música estadounidense en una nota difundida este viernes.

El premio celebra y reconoce los logros de los exalumnos del Berklee que han tenido un impacto significativo y positivo, ya sea en sus carreras profesionales, proyectos personales o a través de su servicio a la sociedad.

El reconocimiento fue entregado por los maestros Juan Luis Guerra y Michel Camilo, dos figuras emblemáticas de la música dominicana y referentes internacionales, en un acto cargado de gratitud, agregó la información.

El Berklee Alumni Achievement Award reconoce la destacada trayectoria de Vargas, su compromiso sostenido con el proyecto Berklee en Santo Domingo, su impacto directo en la formación de jóvenes músicos dominicanos y su firme convicción en la música como herramienta de transformación social.

El vicepresidente de Iniciativas Globales del Berklee College of Music, Jason Camelio, resaltó la profunda y histórica conexión entre Berklee y la comunidad musical dominicana. Recordó que Luis Disla y Juan Luis Guerra figuran entre los primeros dominicanos vinculados a la institución, y que en 2006 Michel Camilo instituyó una beca completa que marcó el inicio de una nueva etapa para el talento dominicano en Berklee.

Camilo, por su parte, expresó su profunda admiración por Vargas, a quien definió como “una persona totalmente excepcional”, resaltando su entrega absoluta a sus estudiantes.

“Honor a quien honor merece; Javier se merece muchos honores”, dijo, al destacar su generosidad, compromiso y apoyo constante a las nuevas generaciones.

Juan Luis Guerra fue el encargado de hacer entrega formal del reconocimiento.

“Me llena de alegría poder entregar este reconocimiento a mi querido ‘Javielo’, por tu dedicación, por tu música y por tu gran corazón para enseñar”, expresó antes de fundirse en un abrazo con el homenajeado.

Visiblemente emocionado, Javier Vargas agradeció el galardón señalando que este trasciende una trayectoria individual y reconoce una historia colectiva.

“Este premio no es solo para mí; es el reconocimiento a una familia, a una comunidad y a un país que cree en el poder transformador de la música”, expresó la nota.

El maestro agradeció al Berklee College of Music y destacó el honor de ver su nombre junto al de figuras que admira profundamente, como Juan Luis Guerra, John Scofield, Abraham Laboriel y Branford Marsalis.EFE

