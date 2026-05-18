El maquinista del tren de Tailandia que chocó con un autobús había consumido estupefacientes

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El maquinista de un tren de mercancías que chocó con un autobús público el pasado fin de semana en Bangkok, un accidente que dejó ocho muertos y 30 heridos, había consumido estupefacientes, anunciaron este lunes las autoridades.

El accidente tuvo lugar el sábado por la tarde en un cruce muy transitado del centro de la capital tailandesa, por donde cada día pasan decenas de miles de vehículos.

El maquinista, que resultó herido en el choque, y el ferroviario que se encargaba de regular la circulación por el paso a nivel donde se produjo el choque fueron acusados de negligencias causantes de heridas o muerte, dijo a la AFP el responsable de la comisaría de policía implicada en el caso, Urumporn Koondejsumrit.

Ambos rechazaron las acusaciones, según la fuente.

«Se hallaron metanfetaminas y cannabis en la orina del maquinista del tren», que fue suspendido de sus funciones, declaró en rueda de prensa Anan Phonimdaeng, director interino de la compañía ferroviaria estatal de Tailandia.

En imágenes publicadas en redes sociales, se ve el tren chocando con el autobús, que estaba bloqueado en las vías en medio del tráfico. Inmediatamente después, el bus ardió.

«Se ve al ferroviario agitando una bandera roja, lo que quiere decir que la vía no era segura. Pero también vemos que el tren no se para ni ralentiza», comentó el jefe de la policía de Bangkok, Siam Boonsom.

Según él, la investigación se centra en «la velocidad del tren y su distancia de frenado».

Los accidentes de transporte son relativamente frecuentes en Tailandia, por la aplicación a veces relajada de las normas de seguridad.

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