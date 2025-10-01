The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El mayor fondo de pensiones de Países Bajos sale de Caterpillar por destrucción de Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

La Haya, 1 oct (EFE).- El mayor fondo de pensiones de Países Bajos, ABP, ha vendido todas sus acciones en Caterpillar, un paquete valorado en 387 millones de euros, debido a la polémica en torno al uso de maquinaria de esa empresa estadounidense por parte del Ejército israelí en la demolición de viviendas, carreteras y tierras agrícolas en Gaza y en Cisjordania ocupada.

La decisión de ABP, que gestiona las pensiones de tres millones de funcionarios y docentes neerlandeses, fue confirmada este miércoles por la televisión pública NOS, y coincidió con la aplicación de la nueva política de inversión sostenible por parte del fondo, que exige que las carteras sean “socialmente responsables”.

ABP rechaza dar explicaciones sobre la venta de estas acciones en concreto “por motivos de competencia y confidencialidad”, pero remite a la última lista en la que indica dónde invierte el dinero de sus afiliados, y en la que Caterpillar ya no figura.

En un comunicado, ABP subrayó hoy que su estrategia global busca un equilibrio entre rentabilidad, riesgo y responsabilidad social, y aseguró que la composición de su cartera “está cambiando, también en relación con Israel-Gaza, y seguirá cambiando”.

Sus criterios de inversión se centran en derechos humanos, sostenibilidad, gobernanza y biodiversidad y, cuando una empresa no cumple con estos principios, se abre un diálogo y, si no hay resultados, deja de invertir, señaló ABP.

Caterpillar lleva años recibiendo críticas internacionales por el suministro de buldóceres a Israel, máquinas que se equipan con cristales antibalas, jaulas de acero contra lanzacohetes y sistemas adicionales para abrir carreteras o tuberías de agua durante operaciones militares y trabajos de demolición en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania ocupada.

Naciones Unidas advirtió a la compañía en 2024 de que, si no cesaba los envíos a Israel, podría incurrir en violaciones de derechos humanos.

ABP no es el único gran inversor que rompe sus lazos con Caterpillar. En agosto, el Fondo de Pensiones Global del Estado de Noruega, el mayor fondo soberano del mundo, también anunció la venta de su participación en esta empresa estadounidense y en cinco bancos israelíes, tras concluir que existía un “riesgo inaceptable” de que se contribuyeran a violaciones graves de derechos en contextos de guerra y conflicto. EFE

ir/rja/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR