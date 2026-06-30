El ministro de Defensa de Brasil visita Venezuela para ampliar la ayuda tras los sismos

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Caracas, 30 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visita este martes Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria de su país tras los terremotos de hace casi una semana que causaron al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, para lo cual se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades.

El alto funcionario brasileño fue recibido por su homólogo venezolano, Gustavo González, y posteriormente se reunió con la mandataria chavista para «brindar todo el apoyo, acompañamiento y ayuda humanitaria» por parte del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, según el canal estatal VTV, que transmitió imágenes del encuentro.

El medio público señaló que la reunión fue también propicia para «avanzar en un trabajo articulado para la pronta construcción de viviendas para las familias afectadas», por lo que también estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y la responsable de Hábitat y Vivienda, Paola Posani.

También estuvo presente el ingeniero Francisco Garcés, jefe de la comisión presidencial encargada de la inspección de las viviendas para verificar las condiciones de habitabilidad.

Según cifras oficiales, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

El Gobierno brasileño afirmó en una nota que Múcio estuvo acompañado por representantes de la institución financiera Caixa Econômica Federal y del Ministerio de Ciudades con el objetivo de «identificar, junto con el Gobierno local, las prioridades para que la ayuda brasileña se organice de manera eficiente y coordinada».

Explicó que la presencia del banco brasileño y del Ministerio de Ciudades permitirá evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda.

El ministro aseguró que la solidaridad brasileña continuará durante las próximas etapas de la respuesta al desastre.

Según el Ejecutivo brasileño, la visita coincide con el quinto vuelo de la operación humanitaria brasileña con destino a Venezuela, que transporta equipos para ampliar el hospital de campaña que ya opera en el estado de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos.

La ampliación, indicó, permitirá que el hospital tenga capacidad para atender hasta 30 pacientes simultáneamente, entre otros servicios.

Lula expresó el pasado jueves su «gran preocupación» por el impacto de los terremotos y ese mismo día conversó por teléfono con la presidenta encargada venezolana para ofrecerle ayuda. EFE

csm/lnm

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