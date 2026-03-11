El ministro de Defensa israelí asegura que están «logrando sus objetivos» en Irán

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este miércoles que están «logrando sus objetivos» en la campaña de bombardeos que mantienen, junto a Estados Unidos, por duodécimo día contra Irán.

«Estamos logrando nuestros objetivos, destruyendo capacidades y atacando al mayor enemigo al que nos enfrentamos», celebró Katz durante su visita a la base aérea de Nevatim, donde mantuvo un encuentro con un grupo de pilotos de cazas.

«Quiero darles las gracias; son poderosos. No se imaginan cuánto contribuyen, juntos, a nuestra capacidad de tomar decisiones», les trasladó, según un comunicado publicado por su ministerio.

Además, el titular de Defensa insistió en que los objetivos de esta ofensiva son: garantizar que el régimen de los ayatolás ponga fin a su programa nuclear y a la producción «masiva de misiles», y que dejen de financiar a los grupos de la región que los apoyan, entre ellos la milicia libanesa Hizbulá.

«Todos estos esfuerzos también tienen como objetivo crear las condiciones para el pueblo iraní» (para tumbar el régimen), indicó repitiendo los mismos términos que ha venido usando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«Nuestra existencia debe ser eterna, gracias a la Roca de Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Estos son los dos pilares en los que nos apoyamos. Debemos continuar desarrollando capacidades que sin duda nos permitirán afrontar cualquier desafío», concluyó.

Mientras tanto, Irán y Hizbulá también mantienen sus ataques con misiles y drones, sobre todo contra el centro y el norte de Israel.

Estos bombardeos han causado en estos doce primeros días de guerra la muerte de doce personas por dos impactos directos de misiles o de las municiones de racimo que portan algunos de ellos. EFE

