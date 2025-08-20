El ministro de Exteriores chino llega a Pakistán para continuar su gira en el sur de Asia

2 minutos

Islamabad, 20 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, llegó este miércoles a Pakistán para una visita oficial tras su paso por la India y Afganistán, donde asistió al Diálogo Trilateral con sus pares afgano y paquistaní.

Wang fue recibido por su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, en la base aérea de Nur Khan, en la guarnición de Rawalpindi, adyacente a Islamabad, la capital de Pakistán.

Al aterrizar, un grupo de niños con atuendos tradicionales recibió al invitado con flores.

Esta es la primera visita del ministro de Asuntos Exteriores de China desde el conflicto armado de cuatro días entre Pakistán y la India a principios del pasado mes de mayo, cuando Nueva Delhi acusó a Islamabad de recibir información en tiempo real por parte de Pekín durante los enfrentamientos aéreos y terrestres entre ambos países.

En Pakistán, Wang copresidirá en Islamabad, el jueves, el Sexto Diálogo Estratégico de Ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán y China, según informó la cancillería paquistaní en un comunicado emitido anteriormente.

Ambos países profundizarán su alianza estratégica durante la visita y buscarán mejoras en cooperación económica y comercial, así como reafirmar la paz, el desarrollo y la estabilidad regionales.

La llegada de Wang se produce antes del viaje del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, a Pekín a finales de mes para acudir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, según informó el diario local Express Tribune.

También se prevé que el primer ministro de la India, Narendra Modi, acuda a la cita en China.

Este miércoles, Wang se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de Afganistán y Pakistán en Kabul, donde los tres países reafirmaron su compromiso en la lucha antiterrorista, según indicó el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.

Las tres partes también reafirmaron su compromiso de profundizar la colaboración en comercio, tránsito, desarrollo regional, salud, educación, cultura y combate al narcotráfico, así como la extensión del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) a Afganistán. EFE

