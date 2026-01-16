El ministro de Exteriores de Israel visitará Panamá en febrero

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, visitará Panamá el 24 y 25 de febrero próximo, para abordar temas de interés común, especialmente en los ámbitos de cooperación en agua y agricultura, económicos y comerciales, informó este viernes la Embajada israelí.

La de Gideon Saar será «la primera visita de un canciller israelí al país en más de cuatro décadas», indicó una comunicación de la delegación diplomática en Panamá.

«El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó que esta visita oficial es histórica y simboliza una nueva etapa de acercamiento y fortalecimiento de las excelentes relaciones bilaterales entre ambos países, basada en valores compartidos, el respeto mutuo y la visión de generar oportunidades conjuntas para el crecimiento y el bienestar de ambas naciones», indicó el comunicado oficial.

La agenda del ministro Gideon Saar contempla reuniones con el presidente panameño, José Raúl Mulino; con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera; y con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, «con quienes abordará temas de interés común, especialmente en los ámbitos de cooperación en agua y agricultura, económicos y comerciales», y también una visita al Canal de Panamá.

«El canciller Gideon Saar ha nombrado este año de más acercamiento entre Israel y América Latina. Además de Panamá, su gira incluye la República del Ecuador», agregó la información de la Embajada de Israel. EFE

