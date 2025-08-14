The Swiss voice in the world since 1935

El ministro de Salud de Ecuador defiende su gestión ante el Congreso tras la muerte de 12 bebés

El ministro de Salud de Ecuador acudió este miércoles al Congreso para explicar la muerte de 12 bebés en Guayaquil, en el marco de un proceso de fiscalización del Legislativo y ante denuncias sobre el colapso del sistema sanitario.

Todos los recién nacidos fallecieron en julio en el Hospital Universitario de Guayaquil, en un caso investigado por la Fiscalía y que desató una lluvia de críticas de la oposición.

El ministerio de Salud informó que dos de los 12 bebés murieron a causa de una infección por Klebsiella Pneumoniae, una bacteria que afecta el sistema respiratorio y gastrointestinal.

Según la cartera, los otros 10 fallecieron por complicaciones asociadas a su condición de prematuros.

«A día de hoy el brote epidemiológico reportado por el hospital universitario se encuentra en control, se están tomando las acciones necesarias, se está garantizando la atención», dijo el ministro Jimmy Martin ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

Otros seis pacientes estuvieron expuestos a la bacteria, añadió el ministro sin precisar si eran bebés. De ellos, uno ya recibió el alta médica y cinco «están clínicamente estables», comentó el quinto ministro de salud del gobierno de Daniel Noboa.

La cartera realiza «una investigación en profundidad» y entregará las historias clínicas de los bebés fallecidos a la Fiscalía, según Martin.

En 2011, Ecuador declaró una emergencia en hospitales públicos tras la muerte de una treintena de recién nacidos por condiciones de insalubridad.

La oposición critica al gobierno por la deficiente administración de hospitales públicos en comparación con sus grandes inversiones en seguridad y en la guerra contra las bandas narco. 

Son frecuentes los reclamos por la falta de medicación, insumos y la dificultad para conseguir citas médicas de especialización.

Para «los que vamos al sistema de salud pública, es realmente un infierno», dijo a la prensa la asambleísta de oposición Victoria Desintorio tras la declaración del ministro.

