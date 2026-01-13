El Monterrey de la española Lucía García lidera el Clausura mexicano tras dos jornadas

2 minutos

México, 12 ene (EFE).- Las Rayadas de Monterrey de la española Lucía García, que golearon por 5-0 al Necaxa, lideran el torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano femenino al concluir este lunes la segunda fecha.

Monterrey va a paso perfecto en dos partidos y suma seis puntos, los mismos de Pachuca, Toluca y Mazatlán, a los que aventaja por mejor diferencia de goles.

En el resultado más abultado de la jornada, García, en dos ocasiones; Christina Burkenroad, Sofía Martínez y Carol Cazares fueron las anotadoras de las regias, superiores en su estadio ante un oponente sin capacidad de respuesta.

La otra goleada del fin de semana fue la del domingo por parte del Pachuca 4-0 sobre el Querétaro, con dos tantos de Nina Nicosia, uno de la nigeriana Chinwendu Ihezuo y uno de Charlyn Corral.

Por menos margen fue la victoria este lunes del Toluca, 2-0 sobre el Atlas, con dos dianas de Itzel Muñoz.

Las acciones de la segunda jornada empezaron el viernes con el empate 1-1 entre el San Luis y las Pumas UNAM. El sábado el Juárez FC derrotó por, 1-0 al León, en tanto Cruz Azul-Guadalajara y Tijuana-América, empataron sin anotaciones.

Este lunes, además del triunfo del Toluca; el Mazatlán aventajó por 2-1 al Santos Laguna.

El campeón Tigres UANL de la campeona mundial española Jenni Hermoso pospuso su duelo con el Puebla para el próximo 13 de febrero.

Aunque su equipo no jugó, la delantera de Tigres Diana Ordóñez continuó como líder goleadora con cuatro tantos.

– Partidos de la tercera jornada del Clausura del fútbol femenino de México:

. Viernes 16.01: Cruz Azul-Pachuca, Pumas UNAM-Mazatlán, Atlas-Tijuana, Juárez FC-San Luis y León-Tigres UANL.

. Sábado 17.01: Puebla-Toluca, América-Necaxa y Querétaro-Monterrey.

. Domingo 18.01: Guadalajara-Santos Laguna. EFE

