El Monterrey de Ramos vence al Mazatlán y alcanza al Pachuca en la cima del Apertura

3 minutos

Monterrey (México), 17 ago (EFE).- El argentino Lucas Ocampos convirtió dos goles este domingo para guiar al Monterrey del español Sergio Ramos a un triunfo por 3-2 sobre Mazatlán que le permitió a los regios alcanzar al Pachuca en el liderato del Apertura del fútbol mexicano.

Ocampos, con dos dianas, y Víctor Guzmán, con una, anotaron por equipo del entrenador español Domenec Torrent, luego de que Mazatlán tomara ventaja con gol de José Esquivel. En el 82, Omar Moreno hizo el segundo gol de los visitantes.

Mazatlán se echó atrás en la segunda mitad en la que Monterrey bajó el ritmo, pero en el 82 sorprendió al cuadro de casa con un gol de derecha de Moreno a pase del colombiano Nicolás Benedetti.

Envalentonado, Mazatlán se fue por el empate y puso a sufrir a los Rayados.

El Monterrey llegó cuatro triunfos, una derrota y 12 puntos, los mismos del Pachuca, con mejor diferencia de goles, pese a que el sábado perdió por 0-2 con el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu.

Con goles de Gilberto Mora y Kevin Castañeda los Xolos le quitaron el paso perfecto a un Pachuca que dejó ir numerosas oportunidades de goles.

A un punto de Pachuca y Rayados están Cruz Azul y América, ganadores de sus partidos sabatinos.

El uruguayo Gabriel Fernández anotó en el minuto 82 a pase de Angel Sepúlveda para darle a los Azules un triunfo por 3-2 sobre el Santos Laguna.

Por los celestes, que jugaron 50 minutos con un hombre de más por la expulsión en el 40 del argentino Ramiro Sordo, anotaron Carlos Rodríguez y los uruguayos Ignacio Rivero y Gabriel Fernández. Por Santos descontaron el chileno Bruno Barticciotto y el colombiano Cristian Dájome.

El buen paso de los equipos visitantes, que sumaron en la jornada cinco triunfos con dos empates y dos derrotas, lo confirmó el América, al superar por 1-3 al Tigres UANL con dos goles de Erick Sánchez y un autogol del portero Nahuel Guzmán. Por Tigres anotó el argentino Juan Brunetta.

En uno de los mejores duelos del fin de semana los Pumas UNAM, equipo del guardameta costarricense Keylor Navas, empataron el sábado 1-1 con el campeón Toluca. Jorge Ruvalcaba anotó por los universitarios y Jesús Angulo, por los ‘Diablos’.

En el otro duelo sabatino, el Juárez venció 1-2 al Guadalajara, con goles del colombiano Oscar Estupiñán y de Jairo Torres.

La jornada comenzó el viernes cuando el León derrotó por 0-1 al Necaxa, con un gol del panameño Ismael Díaz; y el San Luis se deshizo por 0-2 del Puebla con goles del italiano de origen brasileño Joao Pedro.

Este domingo el Atlas empató 3-3 en el estadio de Querétaro.

El Apertura se reanudará el próximo fin de semana con la sexta jornada, que se jugará así:

Viernes 22.08: Juárez FC-Santos Laguna, Querétaro-San Luis, Tijuana-Guadalajara.

Sábado 23.08: León-Pachuca, Monterrey-Necaxa, Mazatlán-Tigres UANL, Cruz Azul-Toluca.

Domingo 24.08: Pumas UNAM-Puebla, Atlas-América. EFE

gb/gbf

(foto)