El mundo presencia una escalada de crisis por «falta de rendición de cuentas», según Catar

3 minutos

Doha, 6 dic (EFE).- El primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abdelrahmán Al Thani, afirmó este sábado que el mundo está presenciando una escalada de crisis «por falta de rendición de cuentas», en un momento especialmente convulso en Oriente Medio, el Caribe, Ucrania y varios países de África.

«Nuestro mundo presencia una escalada de crisis sin precedentes, no por falta de recursos o conocimiento, sino por falta de rendición de cuentas», dijo Bin Abdelrahmán durante la inauguración de la 23ª edición del Foro de Doha, una de las plataformas de diálogo más relevantes de Oriente Medio que arrancó hoy en la capital de Catar.

En su alocución, el primer ministro catarí denunció que la ausencia de rendición de cuentas «sigue siendo una de las señales más peligrosas de desequilibrio» en el sistema internacional, algo que «se refleja claramente» en Oriente Medio, dijo sin hacer referencia explícita a la guerra en la Franja de Gaza.

Catar, junto a Egipto y Estados Unidos, es el principal mediador en la guerra de la Franja de Gaza y ha denunciado en varias ocasiones los obstáculos que pone Israel para avanzar en las conversaciones de alto el fuego y alcanzar la segunda fase, que estipula una tregua permanente y la reconstrucción del enclave, entre otros puntos.

Asimismo, el pequeño país árabe también ejerce como intermediario en varios conflictos africanos e incluso ha sido sede de las conversaciones formales entre el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de la nación suramericana, en las que Catar, España, Noruega y Suiza ejercen como mediadores.

Doha también jugó un papel relevante en apoyo al nuevo Gobierno de Siria del actual presidente Ahmed al Sharaa tras el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad hace ahora un año.

Precisamente, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, llegó a la inauguración del Foro de Doha acompañado por Al Sharaa, uno de los invitados y ponentes más relevantes que participarán en la edición del evento de este año.

Durante su discurso de apertura, el primer ministro de Catar recordó que los desafíos de Oriente Medio «no son ajenos al declive que presenciamos en el respeto al derecho internacional», al tiempo que aseveró que «el mundo no necesita más promesas; necesita justicia que transforme las palabras en hechos».

Entre los participantes del Foro de Doha se encuentran el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares; el presidente de Ghana, John Dramani; el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam; el presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Idris Barzani o el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

También se encuentran la exsecretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton y el presidente de la Fundación Gates y fundador de Microsoft, Bill Gates. EFE

cgs/ijm/alf

(foto)(vídeo)