El Museo de Orsay calienta motores para su 40 aniversario con un espectáculo inmersivo

París, 24 ene (EFE).- Un espectáculo inmersivo que dará vida a la arquitectura del Museo de Orsay servirá este fin de semana para calentar motores con vistas al cuadragésimo aniversario de la reputada pinacoteca parisina, hogar de la mayor colección de obras impresionistas y postimpresionistas del mundo.

Titulado, ‘Arquitecturas vivientes. Algunos segundos de eternidad’, el espectáculo se podrá ver en las noches del sábado y el domingo en el interior de este museo, que ocupa el antiguo edificio de la estación de tren de Orsay, a orillas del Sena.

La institución, abierta como museo público el 1 de diciembre de 1986, invitará a los espectadores a sentarse o tumbarse en la nave central mientras el tímpano y la cristalera de su techo cobran vida a través de la luz y la música para contar la historia de una «célula viajera» -encarnada por la actriz Judith Chemla- que es la «guardiana del museo de la vida», según un comunicado.

«De repente, el edificio respira, la nave se convierte en membrana y los filamentos celulares se transforman en constelaciones. El museo se metamorfosea, las paredes recuerdan haber sido materia viva», detalló el Museo de Orsay.

El museo desvelará próximamente el programa de actos que servirán este año para conmemorar su 40 aniversario, según precisaron a EFE fuentes de la institución, pero este espectáculo servirá por el momento de aperitivo de las celebraciones.

Ubicada frente al recinto del Louvre, el edificio de la estación de Orsay, diseñado por Víctor Laloux, se inauguró para la Exposición Universal de 1900 con un aspecto lujoso y moderno.

Como parada ferroviaria, sus andenes quedaron obsoletos muy rápido, en 1939, y eso dejó la imponente construcción abandonada durante décadas.

El edificio fue declarado monumento histórico en los años 70, lo que lo salvó de la amenaza de demolición para construir un hotel, y el Gobierno francés decidió convertirlo en un museo dedicado al arte entre 1848 y 1914.

Así, la nueva institución rellenaría el vacío cronológico entre la colección del Louvre y el arte moderno del Centro Pompidou.

Sus muros custodian obras icónicas como ‘Baile del Moulin de la Galette’, de Renoir; el revolucionario ‘Almuerzo sobre la hierba’ de Manet; uno de los autorreratos más famosos de Van Gogh y su ‘Noche estrellada sobre el Ródano’ o las ‘Amapolas’, de Monet, entre muchas otras.

Actualmente es el segundo museo más visitado de París, con cerca de 4 millones de visitantes anuales, lo que supone algo menos de la mitad de los que acuden al Louvre, que es el más concurrido del mundo. EFE

