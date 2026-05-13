El Museo del Prado exhibirá en las calles de Lima réplicas de sus pinturas a tamaño real

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Lima, 13 may (EFE).- Las calles de Lima serán escenario en los próximos días de la exhibición de réplicas a escala real de emblemáticas pinturas del Museo del Prado, una de las mayores pinacotecas del mundo, que ya han sido expuestas en la sureña ciudad de Arequipa.

La muestra ‘El Museo del Prado en Lima’ estará abierta al público del 18 de mayo al 31 de julio en el Pasaje Santa Rosa, una de las calles peatonales que lleva a la Plaza de Armas de la capital peruana, informó la Embajada de España en Lima.

La exhibición abarca una cuidada selección de reproducciones a escala real de las obras más emblemáticas del Museo Nacional del Prado, para que los transeuntes puedan admirar de cerca la maestría de grandes referentes del arte de diferentes épocas.

El recorrido propone un viaje a través de la historia del arte español y europeo en el que la pintura española ocupa un lugar de honor mediante las obras de grandes maestros como Velázquez, Murillo, Goya o Sorolla, cuyas pinceladas y juegos de luces podrán apreciarse bajo la luz natural de la ciudad.

Este viaje visual se completa con obras representativas de las escuelas italiana y flamenca, lo que permitirá a los visitantes que, con su propia y personal mirada, se encuentren con la genialidad de autores como Durero, El Bosco o Rembrandt.

El proyecto, que busca sacar el arte del espacio del museo para entregarlo a los viandantes, llega a Lima tras haberse presentado en octubre de 2025 en Arequipa, en el marco del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), inaugurado por el rey Felipe VI.

Hace diez años tuvo lugar una iniciativa similar en el centro histórico de Lima también con reproducciones de obras del Prado.

En esta ocasión, la exhibición cuenta con la colaboración del Museo del Prado, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Grupo Gloria. EFE

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