El Museo del Prado exhibirá en Lima sus pinturas con réplicas a tamaño real en la calle

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Lima, 13 may (EFE).- Un conjunto de réplicas a escala real de emblemáticas pinturas del madrileño Museo del Prado, una de las pinacotecas más grandes del mundo, se exhibirá al aire libre en Lima, la capital de Perú, que acoge esta muestra después de haber pasado previamente por la sureña ciudad de Arequipa.

La exposición ‘El Museo del Prado en Lima’ estará abierta al público del 18 de mayo al 31 de julio en el Pasaje Santa Rosa, una de las calles peatonales que llevan a la Plaza de Armas de la capital peruana, según anunció en un comunicado la Embajada de España en Lima.

La muestra ofrece una cuidada selección de reproducciones a escala real de las obras más emblemáticas del Museo Nacional del Prado, para que los asistentes puedan admirar de cerca la maestría de grandes referentes del arte de distintas épocas.

El recorrido propone un viaje a través de la historia del arte español y europeo donde la pintura española ocupa un lugar de honor mediante las obras de grandes maestros como Velázquez, Murillo, Goya o Sorolla, cuyas vibrantes pinceladas y extraordinarios juegos de luces podrán apreciarse bajo la luz natural de la ciudad.

Este viaje visual se completa con obras representativas de las escuelas italiana y flamenca, lo que permite a los visitantes que, con su propia y personal mirada, se encuentren con la genialidad de autores como Durero, El Bosco o Rembrandt.

El proyecto, que busca sacar el arte del espacio del museo para entregarlo a los transeúntes, llega a Lima tras haberse presentado en octubre de 2025 en Arequipa, en el marco del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), inaugurado por el rey de España, Felipe VI.

Hace diez años ya se realizó una iniciativa similar en Lima con reproducciones de obras del Prado también en el centro histórico de Lima, por lo que esta vez las pinturas que se replicarán en la capital peruana serán una selección distinta.

En esta ocasión, la exhibición en Lima se dio gracias a la colaboración entre el Museo del Prado, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Grupo Gloria. EFE

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