El Museo Grammy anuncia una exposición sobre Selena para 2026 en Los Ángeles

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El Museo Grammy rendirá tributo el próximo año a Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, con una exposición en Los Ángeles que celebra su legado y confirma que su influencia en la música, la moda y la cultura continúa treinta años después de su fallecimiento.

Titulada ‘Selena: De Texas al mundo’ abrirá sus puertas al público el 15 de enero y permanecerá hasta el 16 de marzo, marcando la primera presentación oficial de objetos personales de la artista fuera del Museo Selena, ubicado en su ciudad natal de Corpus Christi (Texas).

La muestra contará con varias prendas de vestuario usada por la cantante como el atuendo que usó en la portada de ‘Amor prohibido’, el vestido blanco con cuentas de Lillie Rubin que llevó a los Premios Grammy de 1994, y su micrófono, entre otros artículos, que dan cuenta del impacto que tuvo la cantante en la cultura pop.

«Su carisma, determinación y orgullo por su herencia méxico-americana la convirtió en un símbolo de empoderamiento para mujeres jóvenes y comunidades latinas en todo el mundo», destacó en una nota de prensa el museo.

Suzette Quintanilla, hermana de Selena y presidenta de Q Productions, participa como comisaria de la muestra, que pretende ofrecer una mirada íntima a la vida, el arte y la destacada carrera de la cantante.

«Esta exhibición es un bello homenaje a su espíritu, a su cultura y al amor inquebrantable que tenía por sus admiradores», manifestó en el comunicado Quintanilla.

Kelsey Goelz, comisaria del Museo Grammy, dijo que la muestra espera también acercar a las nuevas generaciones para que conozcan más sobre la trayectoria y la vida de la artista ganadora del Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano en 1994.

Selena murió en marzo de 1995 en la ciudad texana de Corpus Christi tras ser tiroteada por Yolanda Saldívar, quien fue declarada culpable de su asesinato en octubre de ese año. EFE

us/ims/agf

(foto)