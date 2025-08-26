El número de heridos en la redada israelí en Ramala sube a 58

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 26 ago (EFE).- Al menos 58 palestinos resultaron heridos este martes en una redada del Ejército israelí en el centro de la ciudad cisjordana de Ramala, sede de la Autoridad Palestina, por disparos y gas lacrimógeno, informó la Media Luna Roja.

La organización precisó que ocho personas sufrieron heridas por balas reales, 14 por balas de goma, cinco por metralla de munición real y 31 por inhalación de gas lacrimógeno.

Entre los heridos figuran un niño de 12 años alcanzado por bala, un hombre de 71 años -sin especificar el tipo de proyectil- y una mujer embarazada afectada por asfixia.

La Media Luna Roja denunció además que, en un primer momento, las fuerzas israelíes impidieron la entrada de sus ambulancias a la zona de los enfrentamientos, en torno a la céntrica plaza de Al Manara.

Preguntado por EFE, una portavoz del Ejército israelí se limitó a explicar que hay «actividad» en la zona, sin dar más detalles, e indicó que más tarde se dará información al respecto.

Cisjordania quedó dividida en los años 90 en tres áreas: la A, bajo control exclusivo de la Autoridad Palestina; la B, de control compartido; y la C, bajo control total de Israel.

Ramala, epicentro político palestino, está en el Área A, lo que implica que la seguridad debería estar únicamente en manos palestinas.EFE

