El Nacional se sacude con goleada en medio de una prolongada crisis en Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 15 ago (EFE).- El Nacional se sacudió este viernes de una prolongada crisis deportiva con una goleada por 0-3 en la casa del Delfín, en el inicio de la vigésimoquinta fecha de la primera división de Ecuador, lo que le permitió también zafarse de los últimos puestos.

Djorkaeff Reasco, Anthony Bedoya y Vilington Branda anotaron los tantos para el oportuno triunfo del cuadro nacionalista que, de paso, frenó al Delfín, quedándose con 28 puntos cada uno.

El Nacional se adelantó a través de un penalti del atacante Reasco, en medio de las protestas de los jugadores de Delfín, que consideraron injusto el castigo del árbitro ecuatoriano Robert Cabrera.

El Cetáceo no logró recuperarse y el defensa Bedoya convirtió el segundo tanto con un remate de cabeza tras un tiro de esquina.

En el segundo tiempo, el Delfín incrementó su propuesta de juego, con ataques incesantes que rebotaron en el férreo sistema defensivo de su rival, que tuvo en el portero David Cabezas a su figura principal, aunque recibió tarjeta amarilla por demorar en el reinicio de las acciones.

El volumen de juego del Delfín fue para alcanzar por lo menos el empate, pero la ansiedad y la falta de puntería de sus atacantes trastocaron sus aspiraciones.

Cuando más atacaba el Delfín en procura del descuento, El Nacional liquidó el pleito con el tanto de Branda, gracias a un remate a placer frente al portero José Cárdenas.

La decimoquinta fecha de la Liga Pro continuará este sábado con los partidos Mushuc Runa-Aucas, Universidad Católica-Libertad y el Independiente del Valle-Orense. EFE

rm/fgg/gbf