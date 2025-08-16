The Swiss voice in the world since 1935

El Nacional se sacude con goleada en medio de una prolongada crisis en Ecuador

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 15 ago (EFE).- El Nacional se sacudió este viernes de una prolongada crisis deportiva con una goleada por 0-3 en la casa del Delfín, en el inicio de la vigésimoquinta fecha de la primera división de Ecuador, lo que le permitió también zafarse de los últimos puestos.

Djorkaeff Reasco, Anthony Bedoya y Vilington Branda anotaron los tantos para el oportuno triunfo del cuadro nacionalista que, de paso, frenó al Delfín, quedándose con 28 puntos cada uno.

El Nacional se adelantó a través de un penalti del atacante Reasco, en medio de las protestas de los jugadores de Delfín, que consideraron injusto el castigo del árbitro ecuatoriano Robert Cabrera.

El Cetáceo no logró recuperarse y el defensa Bedoya convirtió el segundo tanto con un remate de cabeza tras un tiro de esquina.

En el segundo tiempo, el Delfín incrementó su propuesta de juego, con ataques incesantes que rebotaron en el férreo sistema defensivo de su rival, que tuvo en el portero David Cabezas a su figura principal, aunque recibió tarjeta amarilla por demorar en el reinicio de las acciones.

El volumen de juego del Delfín fue para alcanzar por lo menos el empate, pero la ansiedad y la falta de puntería de sus atacantes trastocaron sus aspiraciones.

Cuando más atacaba el Delfín en procura del descuento, El Nacional liquidó el pleito con el tanto de Branda, gracias a un remate a placer frente al portero José Cárdenas.

La decimoquinta fecha de la Liga Pro continuará este sábado con los partidos Mushuc Runa-Aucas, Universidad Católica-Libertad y el Independiente del Valle-Orense. EFE

rm/fgg/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR