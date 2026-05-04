El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, pide su extradición a México

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Nueva York, 4 may (EFE).- El mexicano Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, ha pedido a un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York, donde fue juzgado por narcotráfico, su extradición a México, tras ser declarado culpable en 2019 por delitos relacionados con el narcotráfico.

El 23 de abril, Guzmán detalló en una carta escrita a mano y publicada hoy por la corte, que está «luchando por una extradición a México».

«Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal», escribió. EFE

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