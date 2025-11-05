El Nikkei cae un 2 % en la apertura arrastrado por los temores a una burbuja en la IA

2 minutos

Tokio, 5 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 2 % en la apertura de la sesión de este miércoles, arrastrado por la preocupación sobre una burbuja en la industria de la inteligencia artificial (IA) que tumbó en horas previas Wall Street.

Transcurridos los primeros 20 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, caía un 2,12 %, o 1.094,08 puntos, y se situaba en 50.403,12 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un 0,91 %, 29,98 puntos, y se movía en 3.280,16 unidades.

El parqué tokiota abrió con una tendencia claramente a la baja y aceleró rápidamente su caída en el primer cuarto de hora, contagiado por la jornada de pérdidas en el parqué neoyorquino en medio de las previsiones de una corrección en los mercados tras el impulso que han estado dando las expectativas en torno a la IA.

El rendimiento destacado de las empresas del sector ha llevado precisamente al grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank a recuperar el puesto de segunda empresa de mayor capitalización local en la plaza nipona tras varios años de pérdidas. La firma caída hoy en la apertura en torno a un 8,4 %.

Los fabricantes de equipos de análisis para la manufactura de chips, que venían beneficiándose de la tendencia, también perdía terreno en el arranque de las negociaciones de hoy.

Advantest se dejaba alrededor de un 8,5 %, Lasertec en torno a un 4,5 %, Tokyo Electron un 3,2 % y la empresa de electrónica Fujikura, un 7 %.

En contra de la tendencia general, la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo subía un 8,8 % en la apertura bursátil y se situaba como la segunda empresa más negociada, tras publicar en la víspera unos resultados financieros positivos en su primer semestre fiscal, y revisar notablemente al alza sus previsiones para la totalidad del ejercicio. EFE

mra/gad