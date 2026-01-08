El norte de México vive con inquietud y asombro las amenazas de intervención de Trump

Ciudad Juárez (México), 8 ene (EFE).- La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro provoca preocupación e inquietud en la frontera norte de México, particularmente en Ciudad Juárez, donde sus habitantes se preguntan si ese tipo de acciones podría repetirse en territorio mexicano ante las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Un día después de la operación militar del 3 de enero para capturar a Maduro, Trump apuntó directamente a su vecino del sur.

«Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México», afirmó el mandatario estadounidense.

Las palabras de Trump resuenan especialmente entre los más de millón y medio de habitantes de Ciudad Juárez, una de las mayores localidades del lado mexicano de la frontera de ambos países y con fuertes vínculos culturales, sociales y económicos con El Paso (Texas, EEUU).

Para Ernesto Alexander Vasconcelos, abogado penalista y especialista en Derecho Migratorio, de origen venezolano y con más de dos décadas en Ciudad Juárez, lo ocurrido representa un hecho sin precedentes.

“Creo que lo que existe más bien es un parteaguas histórico. Nunca en la historia, no sé si en la moderna o en la historia clásica, se haya visto que un país o una potencia como lo es Estados Unidos haya intervenido de manera violenta en un país soberano para capturar y tomar preso a su presidente”, señaló.

«Fuera máscaras»

A su juicio, esta acción marca el fin de la diplomacia tradicional: “Ahora fuera máscaras y Estados Unidos claramente entra, tiene lo que quiere».

Por ello, Vasconcelos consideró que el mensaje enviado por Washington impacta directamente a América Latina y a México.

“Creo que si México no toma el mensaje que Estados Unidos le está mandando, pues la única, seremos la Ucrania de Latinoamérica”, advirtió, subrayando la cercanía geográfica y política entre ambos países.

En Ciudad Juárez, donde la presencia del muro fronterizo y de fuerzas de seguridad de EEUU es constante, la opinión en las calles reflejan molestia y cierta indignación a una posible insinuación de este tipo de acciones en México.

Así lo indicó Julio César González, quien expresó su preocupación al asegurar que «se ve muy mal, porque dice que Estados Unidos vendrá a atacar a México, lo que puede generar «contras» frente a la agresiva retórica de Washington.

Otro juarense, que pidió mantener el anonimato, cuestionó el proceder estadounidense y la falta de consensos internacionales.

“Para mí fue una invasión que tenía que haber visto con la Organización de Naciones Unidas, porque muchos países no están de acuerdo”, señaló, al tiempo que criticó lo que considera una doble moral en el combate al narcotráfico.

“Que primero empiece en su casa y luego ya acá en otro país, porque si siguen comprando pues yo voy a seguir vendiendo”, aseveró.

En respuesta a Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que una eventual intervención de Estados Unidos en territorio mexicano “no serviría de nada” para reducir la violencia ni el tráfico de drogas, al tiempo que defendió la «soberanía nacional» y una relación bilateral con Washington basada en la «cooperación sin subordinación».

“Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada”, afirmó durante su conferencia matutina en referencia a las reiteradas ofertas de Trump de enviar tropas para combatir a los grupos criminales del narcotráfico.

Las reacciones recogidas en Ciudad Juárez reflejan que la intervención estadounidense ha abierto un debate en la frontera mexicana sobre soberanía, seguridad y el temor a que decisiones unilaterales de Washington puedan extenderse a otros países, incluido México. EFE

