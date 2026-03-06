El Observatorio de Derechos Humanos denuncia «231 acciones represivas» en Cuba en febrero

Madrid, 6 mar (EFE).- En febrero se produjeron en Cuba «al menos 231 acciones represivas contra la población civil», entre ellas 31 «detenciones arbitrarias», según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCHD), con sede en Madrid.

«Mientras el régimen continúa en su inmovilismo político y económico, la represión contra los ciudadanos no se detiene en Cuba», denunció el observatorio este viernes en un comunicado.

El OCHD aseguró que se continuó utilizando el «sitio policial de viviendas de activistas» contrarios al Gobierno como arma represiva, con 83 casos.

«Además, se reportaron 25 amenazas e igual número de hostigamientos; 21 citaciones policiales y 32 abusos contra presos políticos y comunes», asegura la entidad pro derechos humanos.

La provincias con mayor número de «acciones represivas» fueron La Habana, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Camagüey.

La asociación llamó la atención acerca de «varios hechos de gravedad» en la isla ocurridos este febrero, con «claras violaciones a los derechos humanos, pero cuyas circunstancias (…) y sus propias consecuencias no han sido establecidas con claridad», por lo que el observatorio continúa investigando. EFE

