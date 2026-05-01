El oficialismo dirigirá el Congreso en primer año del Gobierno de Fernández en Costa Rica

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San José, 1 may (EFE).- El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO, derecha) obtuvo este viernes todos los puestos del directorio legislativo, por lo que controlará el Congreso durante el primer año de Gobierno de la presidenta entrante Laura Fernández, quien comenzará su gestión el próximo 8 de mayo.

La abogada Yara Jiménez fue elegida este viernes como presidenta del Poder Legislativo por un año con los 31 votos favorables del oficialista PPSO, mientras que los cuatro partidos de oposición: Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), Partido Frente Amplio (izquierda), Partido Unidad Social Cristiana, y la Coalición Agenda Ciudadana (centro izquierda), votaron en bloque (26 votos) por la diputada Diana Murillo.

Para la elección de los puestos del directorio legislativo se necesita el apoyo de 29 legisladores de los 57 que integran la Asamblea Legislativa, por lo que el PPSO cuenta con los votos suficientes para colocar a sus diputados en todos los puestos.

Se prevé que con esta mayoría de diputados el Gobierno de Fernández podrá avanzar sin mayor dificultad en su agenda de proyectos que requieren la votación de una mayoría de 29 diputados; pero deberá negociar con la oposición para aprobar reformas constitucionales e iniciativas de mayor calado que requieren el apoyo de dos terceras partes del Congreso (38 votos).

«Mi estilo va a ser un estilo de negociación para tender puentes y conversar, orientados a los fines públicos de este país buscando solventar las necesidades que tenemos todos los costarricenses», declaró Jiménez a los periodistas.

Como vicepresidenta del Congreso resultó elegida Esmeralda Britton, la primera secretaría fue para Gerald Bogantes y la segunda secretaría para Reynado Arias, todos del PPSO.

Por su parte, los cuatro partidos de oposición representados en la Asamblea Legislativa conformaron un bloque con el objetivo de «construir una agenda legislativa común, orientada a fortalecer la democracia, garantizar la gobernabilidad y atender los principales desafíos del país», indica un comunicado.

«El acuerdo establece una agenda legislativa estructurada en ejes estratégicos que abarcan temas prioritarios como democracia, seguridad, desarrollo social, derechos humanos, competitividad económica, ambiente, transparencia y funcionamiento legislativo», entre otros, informó el bloque opositor.

El próximo 8 de mayo la politóloga Laura Fernández comenzará su Gobierno para el periodo 2026-2030 luego de ganar las elecciones del 1 de febrero en primera ronda, comicios en los que también consiguió la mayoría de 31 diputados de la Asamblea Legislativa.

Fernández, quien ha dicho que es liberal en lo económico y conservadora en lo social, relevará en el cargo a Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de Planificación y ministra de la Presidencia. EFE

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