El operativo migratorio en Charlotte termina tras más de 200 detenidos, según autoridades

Miami (EE.UU.), 20 nov (EFE).- El operativo migratorio de la Patrulla Fronteriza en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte), denominado ‘La telaraña de Charlotte’, ha concluido tras dejar más de doscientos detenidos en apenas cinco días, según informaron las autoridades locales.

El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, anunció hoy el cese de la operación en un comunicado recogido por varios medios, en el que dijo que seguirá trabajando en el futuro por «la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza».

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, manifestó en X su alivio por el cese de las operaciones, que se han saldado con la detención de más de doscientos migrantes desde su comienzo el pasado sábado.EFE

