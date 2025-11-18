El opositor Daniel Pereira asume el cargo de alcalde de la paraguaya Ciudad del Este

2 minutos

Asunción, 18 nov (EFE).- El opositor Daniel Pereira Mujica asumió este martes el cargo de intendente (alcalde) de Ciudad del Este, la segunda más grande de Paraguay, tras vencer en unas elecciones del pasado 9 de noviembre convocadas luego de la destitución del anterior jefe comunal, informó la Municipalidad.

En una sesión de la Junta Municipal de Ciudad del Este, ubicada en el departamento de Alto Paraná, Pereira Mujica juró como nuevo intendente para completar el período 2021-2026, luego de que fuera destituido del cargo, en agosto pasado, el también opositor Miguel Prieto.

Pereira Mujica, cuya candidatura fue impulsada por Prieto, aseguró en el acto oficial que con su elección se «ha restituido la paz y democracia en Ciudad del Este», al tiempo que subrayó que su Administración será «de puertas abiertas».

Posteriormente, el político participó en una ceremonia de traspaso de mando de parte de la intendente saliente, la opositora María Portillo, quien asumió el cargo de forma interina el pasado 25 de agosto.

La juramentación tuvo lugar luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay emitió una sentencia el pasado 10 de noviembre en la que declaró «electo y proclamado» a Pereira Mujica, del Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña.

El político fue elegido con el 68,55 % de los votos en unas elecciones convocadas por el TSJE luego de que Prieto fue destituido por la Cámara de Diputados con el voto de la mayoría oficialista del Partido Colorado, al concluir una intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, por presuntas irregularidades de su gestión en la ejecución presupuestaria.

Prieto, quien ha mostrado su interés de postularse como candidato a la Presidencia de Paraguay en las elecciones de 2028, ha denunciado ser víctima de una supuesta persecución política.

En segundo lugar de las elecciones se ubicó el candidato del gobernante Partido Colorado, Roberto González Vaesken, que logró el 28,56 % de los sufragios, según datos del TSJE. EFE

nva/sbb