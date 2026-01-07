El Pachuca derrota al Atlas en el cierre de la primera jornada del Clausura femenino

Guadalajara (México), 6 ene (EFE).- El Pachuca derrotó este martes 0-3 al Atlas en el cierre de la primera jornada del torneo de Clausura de la liga femenina del fútbol mexicano.

La estadounidense Nina Nicosia, Natalia Mauleón y Marcia García fueron las anotadoras del duelo.

El Pachuca tomó la iniciativa desde el inicio con Charlyn Corral y Mauleón como principales generadoras de peligro.

El visitante abrió el marcador al minuto 36 gracias a un largo y preciso servicio de la española Andréa Pereira, desde antes de cruzar el medio campo, que Nina Nicosia punteó de primera intención dentro del área para sorprender y vencer a Camila Vázquez.

En el segundo lapso el visitante capitalizó rápido su tendencia ofensiva con el 2-0 en el 49 que anotó Mauleón con remate dentro del área chica al centro raso que envió Berenice Ibarra.

El tercer tanto cayó al 83 producto de una veloz triangulación que inició Corral con pase a Nicosia, quien cedió a Marcia García que remató de primera intención a la red para sellar la victoria.

La primera jornada del Clausura arrancó el domingo pasado con una brillante exhibición de las ofensivas del campeón Tigres UANL, Pumas UNAM y Monterrey, que se dieron un atracón goleador.

Los Tigres, dirigidas por el español Pedro Martínez, apabullaron 1-4 al Necaxa con tantos de Diana Ordoñez. Los Pumas replicaron el 1-4 en su juego ante el Querétaro, en el que la estadounidense Angelina Hix también se lució con cuatro goles.

Ese mismo día, el Monterrey goleó 4-0 a Puebla con tantos de Fátima Servín, Diana García, Christina Burkenroad y Alice Soto.

Y el Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras, se presentó con victoria 2-0 sobre el San Luis.

El lunes, las artillerías siguieron implacables.

El Cruz Azul apaleó 0-5 al León con doblete de la guatemalteca Ana Martínez y tantos de la brasileña Ana Arcanjo, Daniela Calderón y de la estadounidense Aerial Chavarin.

El Toluca derrotó 5-3 al Tijuana con brillante exhibición de la francesa Eugenie Anne Le Sommer, quien logró tres anotaciones, una de penalti, y goles de Kayla Fernandez Harvey y la también francesa, Faustine Robert; por Tijuana anotaron Jazmin Enrigue, Dana Sandoval y Karen Díaz Sanchez.

Y el América, bajo la dirección técnica del español Ángel Villacampa, le ganó 1-2 al Santos Laguna. Las anotadoras de las Águilas fueron la estadounidense Sarah Luebbert y Scarlett Camberos; por el local descontó la ugandesa Sandra Nabweteme. EFE

