The Swiss voice in the world since 1935

El papa anima a teólogos en Bogotá a afrontar desafíos actuales con caridad y comprensión

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad del Vaticano, 20 ago (EFE).- El papa León XIV alentó este miércoles a los participantes del XVII Congreso Internacional de Teología Moral, que se celebra en Bogotá los días 20 y 21 de agosto, a reflexionar sobre los «desafíos» y «conflictos» actuales, siguiendo el ejemplo de los santos con una «actitud caritativa, comprensiva y paciente».

En un telegrama publicado por la Santa Sede, dirigido al reverendo Óscar Báez Pinto, el pontífice saludó a los organizadores y participantes del evento y expresó su deseo de que las jornadas sean «una ocasión para reflexionar sobre los desafíos, cambios y conflictos actuales a la luz de la Revelación divina».

«El Santo Padre los invita, asimismo, a abordar estas cuestiones siguiendo el sabio y siempre actual ejemplo de los santos», se indica en el telegrama firmado por el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, en nombre de León XIV.

Como modelo, el papa destacó a san Alfonso María de Ligorio, «que supo encontrar una síntesis equilibrada entre las exigencias de la ley de Dios y los dinamismos de la conciencia y la libertad del hombre» y que asumió «una actitud caritativa, comprensiva y paciente hacia sus hermanos, convirtiéndose así en un signo visible de la infinita misericordia de Dios». EFE

csv/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR