El papa avisa de que principio que prohibía uso de fuerza para violar fronteras se ha roto

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 9 ene (EFE).- El papa León XIV advirtió este viernes ante el cuerpo diplomático en el Vaticano de que se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial «que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas».

Además, el pontífice señaló la debilidad del multilateralismo como «un motivo de especial preocupación» a nivel internacional, al tiempo que alertó sobre el resurgir de la guerra como un medio para resolver conflictos.

«La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende», alertó León XIV ante los embajadores y agregó que «la diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados». EFE

csv/sam/rml

(foto)