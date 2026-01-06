The Swiss voice in the world since 1935

El papa clausura el Jubileo al cerrar la Puerta Santa del Vaticano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad del Vaticano, 6 ene (EFE).- El papa León XIV ha puesto fin este martes al Jubileo inaugurado hace un año por su predecesor, Francisco, con el cierre solemne de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro del Vaticano por la que han pasado millones de peregrinos.

El pontífice procesionó por el atrio del templo vaticano y, tras permanecer unos instantes orando en silencio y arrodillado ante la Puerta Santa, la cerró él mismo a las 9.41 horas locales (8.41 GMT), poniendo así fin a este Año Santo. EFE

gsm/lab

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR