El papa clausura el Jubileo al cerrar la Puerta Santa del Vaticano

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 6 ene (EFE).- El papa León XIV ha puesto fin este martes al Jubileo inaugurado hace un año por su predecesor, Francisco, con el cierre solemne de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro del Vaticano por la que han pasado millones de peregrinos.

El pontífice procesionó por el atrio del templo vaticano y, tras permanecer unos instantes orando en silencio y arrodillado ante la Puerta Santa, la cerró él mismo a las 9.41 horas locales (8.41 GMT), poniendo así fin a este Año Santo. EFE

