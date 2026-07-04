El papa defiende a los migrantes en la isla italiana de Lampedusa

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El papa León XIV se encuentra este sábado en la isla italiana de Lampedusa para rendir homenaje a los migrantes que arriesgan sus vidas en la travesía por el Mediterráneo, en un claro mensaje contra las políticas de la Unión Europea y de Estados Unidos.

El primer papa estadounidense de la Iglesia católica, que se ha enfrentado al Gobierno del presidente Donald Trump por su trato a los migrantes, hizo coincidir el viaje con el 4 de julio, cuando Estados Unidos cumple 250 años de su independencia.

La visita de León XIV tiene lugar además apenas dos semanas después de que la Unión Europea aprobara nuevas normas migratorias que prevén un mayor uso de la detención y la creación de centros de retención fuera de sus fronteras.

El papa llegó a las 09H00 (07H00 GMT) y comenzó la visita con un momento de recogimiento en el cementerio donde se encuentran las tumbas de migrantes no identificados.

Tras hacer una ofrenda floral, se dirigió a la «Puerta de Europa», un monumento dedicado a las víctimas, donde oró en soledad sobre una roca frente al mar, con la sotana azotada por un fuerte viento.

Al igual que en su visita al archipiélago español de las Canarias el mes pasado, el santo padre ha hecho de la defensa de los migrantes un tema recurrente de su pontificado, agradeciendo a quienes ayudan a los más desfavorecidos y denunciando las expulsiones masivas en Estados Unidos.

Como ya había hecho su predecesor argentino Francisco, se espera que el pontífice de 70 años aproveche este viaje para abogar por la acogida y la dignidad de las personas obligadas a abandonar su país.

Y también para instar a que se establezcan vías de inmigración seguras y legales.

«La presencia del papa León XIV envía un mensaje claro en una época en la que el debate político mundial sobre la migración se centra más en las fronteras y la disuasión que en la protección y la responsabilidad compartida», aseguró a la AFP Filippo Ungaro, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Situada entre Túnez y Malta, Lampedusa se ha convertido en uno de los principales símbolos de la crisis migratoria en Europa con miles de muertos en esta ruta marítima.

– «Amor al prójimo» –

En el muelle donde desembarcan las personas rescatadas en el mar por la guardia costera, los botes humanitarios o los pescadores locales, el obispo de Roma bendecirá una placa conmemorativa dedicada al papa Francisco y luego celebrará una gran misa al aire libre en un campo deportivo.

Regresará al Vaticano a primera hora de la tarde.

La visita de León XIV «reviste una importancia histórica, geopolítica y social considerable, además de su dimensión religiosa», destacó monseñor Antonino Raspanti, presidente de la Conferencia Episcopal de Sicilia, en una entrevista el viernes con el diario Corriere della Sera.

«Al igual que Francisco, León XIV sitúa el amor al prójimo y la preocupación por los más vulnerables en el centro del mensaje evangélico», agregó.

La isla semiárida de Lampedusa es el segundo destino migratorio de Europa que visita León XIV, quien había aprovechado su viaje a Canarias para denunciar la trata de personas.

También se pronunció en contra de las medidas destinadas a reprimir la inmigración clandestina y exhortó a los migrantes a integrarse aprendiendo el idioma de su país de acogida, respetando sus leyes y familiarizándose con sus costumbres.

La llegada del jefe de 1.400 millones de católicos generó gran expectación entre los habitantes de Lampedusa, una isla que vive principalmente de la pesca y el turismo.

La travesía para llegar allí desde el norte de África es considerada la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En 2025, unas 1.330 personas murieron o desaparecieron al intentarlo.

Un puñado de embarcaciones de organizaciones humanitarias acusan a la UE de no actuar para prevenir los naufragios.

Según Acnur, más de 14.000 migrantes desembarcaron en Italia durante el primer semestre del año, principalmente procedentes de Libia. Casi el 60% pasó por Lampedusa.

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