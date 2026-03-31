El papa espera que Trump reduzca la cantidad de violencia en Oriente Medio

1 minuto

Castel Gandolfo (Italia), 31 mar (EFE).- El papa León XIV afirmó este martes que espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté buscando una manera de reducir la violencia y el odio en Oriente Medio y en otras regiones, y expresó su deseo de que la guerra pueda terminar incluso antes de Pascua.

«Me han dicho que el presidente Trump dijo que quería terminar la guerra. Espero que esté buscando una forma de reducir la cantidad de violencia, lo que sería una contribución significativa para frenar el odio que se está creando y aumentando constantemente en Oriente Medio y en otros lugares», señaló el pontífice estadounidense.

Preguntado por los periodistas a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, añadió: «Seguiré haciendo este llamado a todos los líderes del mundo: vuelvan a la mesa para hablar, busquemos soluciones a los problemas, busquemos formas de reducir la cantidad de violencia que estamos promoviendo». EFE

sam-gsm/csv/lss

(vídeo)